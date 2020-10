Diocesi: San Marino-Montefeltro, stasera si presenta a Pennabilli il libro del vescovo Turazzi “Alle prime luci dell’alba”

Stasera, alle ore 21, nella cattedrale di Pennabilli, sarà presentato il libro del vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, “Alle prime luci dell’alba”. Il titolo, si legge in un comunicato della diocesi, “richiama i racconti evangelici della risurrezione, tela su cui sono state stese le riflessioni del libro”. Ma “le prime luci dell’alba” suggeriscono “anche una provocazione al lettore: aprire la giornata sfogliando qualche pagina di questo libro. Con l’augurio che il libro favorisca un incontro con il Signore Gesù e con ‘le sorprese dell’Amore'”, prosegue la nota. Nella presentazione del volume di mons. Turazzi viene ricordato che ogni anno il vescovo £è solito preparare, in prossimità della Pasqua, una lettera indirizzata ai fedeli di San Marino-Montefeltro. Il termine ‘lettera’ non rende ragione delle dimensioni, ma sta ad indicare il genere letterario: non un trattato teologico, non un programma pastorale, ma uno scritto confidenziale e familiare. I destinatari sono le famiglie di San Marino e del Montefeltro, pertanto raggiunge tante persone, anche di convinzioni diverse. Il libro è adatto per la meditazione personale, magari ‘alle prime luci dell’alba’, ma anche come traccia per una riflessione comune. Ogni capitolo inizia con il racconto di una esperienza, che coinvolge, interpella, incoraggia, e termina con schede per l’approfondimento e domande per la condivisione, in famiglia o in parrocchia, diventando quasi un quaderno da portare con sé, su cui appuntare le proprie riflessioni e ispirazioni”. L’incontro sarà moderato da Gabriele Raschi, docente di Teologia morale all’Issr “A.Marvelli” Rimini-San Marino-Montefeltro; sarà presente l’autore, mons. Turazzi.