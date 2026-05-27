Solidarietà: Assisi, torna su Rai1 “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. Fra Moroni, “ancora una volta vogliamo metterci a servizio di un mondo che cerca sentieri di fraternità”

(Foto Sala Stampa Sacro Convento di San Francesco Assisi)

Nell’anno dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, i frati del Sacro Convento di Assisi rinnovano la propria vicinanza ai bisognosi in Italia e nelle periferie del mondo con la 24ª edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. Saranno 23 in 14 Paesi del mondo i progetti sostenuti quest’anno: tra questi, le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da carestie, epidemie e guerre in tutto il mondo, dal Sudan al Libano, dal Ghana alla Repubblica Democratica del Congo. Per contribuire alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 fino al 30 giugno.

Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della basilica di San Francesco venerdì 29 maggio, alle 21.30, su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. A esibirsi sul palco saranno Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta, Alessandro Greco e tanti altri protagonisti della musica e dello spettacolo italiano. Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà.

“Ogni anno – ha dichiarato fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento – questo evento ci offre la possibilità di essere solidali con tante persone che vivono situazioni di povertà e di disagio, in Italia e nel mondo. Ancora una volta, dalla magnifica cornice della basilica e del Sacro Convento di San Francesco, vogliamo metterci a servizio concreto di un mondo che con fatica ricerca sentieri di fraternità. Ci auguriamo, come è sempre accaduto in questi 24 anni, che tantissime persone vogliano unirsi a noi in una gara di solidarietà e di amicizia”.

Anche quest’anno “Con il Cuore, nel nome di Francesco” andrà in onda in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiodescrizione sul Canale dedicato di Rai 1 e sullo streaming di Raiplay. Nei giorni successivi, la sottotitolazione risulterà attiva anche su Rai Play.

La conduzione della diretta radiofonica su Rai Radio1 sarà affidata a Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

L’iniziativa è promossa dalla Custodia del Sacro Convento di San Francesco in Assisi e Rai insieme a Eni e Poste Italiane, partner sostenitori. Partner tecnologico Fibraweb. Info: www.conilcuore.info.