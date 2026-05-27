Droga e dipendenza: Roma, premiate oggi a Palazzo Chigi 9 scuole da tutta Italia del concorso dedicato alla prevenzione

Si è svolta oggi a Roma, nel cortile di Palazzo Chigi, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, promosso dal Dipartimento per le Politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio insieme al ministero dell’Istruzione e del merito e al ministero della Salute. Premiati 9 istituti scolastici, 3 per ciascun grado di istruzione, che si sono distinti attraverso video, podcast, performance artistiche, documentari e cortometraggi dedicati alla prevenzione delle dipendenze e alla promozione di stili di vita sani. Tra i vincitori il primo premio per la scuola primaria è andato all’Istituto comprensivo “Skanderbeg” di Piana degli Albanesi, nel Palermitano, con lo spot “In…dipendenza. Scegli la vita!”, mentre per la secondaria di primo grado ha prevalso l’Ic “Mario Nuccio” di Marsala con la performance musicale “I passi di Margherita”. Per le scuole superiori, primo classificato il liceo delle Scienze umane “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Padova con il documentario “Il rumore dal silenzio nel buio ritrovare sé stessi”. All’iniziativa hanno partecipato il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Classifica generale:

• Scuola primaria

1. Ic Statale “Skanderbeg” di Piana degli Albanesi (Pa), primo classificato per lo spot “In…dipendenza. Scegli la vita!”

2. Ic “Ilaria Alpi – Carlo Levi di Napoli” secondo classificato per il video “Il filo della libertà”

3. Ic “Elio Vittorini” di Scicli (Rg), terzo classificato per lo spot/video “Un NO che vale una vita!”

• Scuola secondaria di I grado

1. Ic “Mario Nuccio” di Marsala (Tp), primo classificato per la performance musicale “I passi di Margherita”

2. Ic “Raffaele Poidomani” di Modica (Rg), secondo classificato per il podcast: “Liberi è consapevoli”

3. Ic “De Amicis – Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia (Bt)”, terzo classificato per la performance artistica di musica e danza: “Oltre le sbarre digitali”

• Scuola secondaria di II grado

1. Liceo delle Scienze umane “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Padova, primo classificato con il documentario/indagine giornalistica “Il rumore dal silenzio nel buio ritrovare sé stessi”

2. Liceo coreutico “Germana Erba” di Torino, secondo classificato per la performance teatrale “Io (S)ballo”

3. Liceo artistico “Giulio Cantalamessa” di Macerata, terzo classificato con il cortometraggio “Re di picche”.