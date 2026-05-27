Giornali Fisc: Toscana Oggi, eletto il nuovo Consiglio di amministrazione, Marco Pianorsi è il presidente

(Foto Toscana Oggi)

Marco Pianorsi (mandatario della diocesi di Firenze) è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Toscana Oggi, la società cooperativa editrice del settimanale delle diocesi toscane. Nel nuovo cda siedono anche il vicepresidente Claudio Terzi (Siena), don Alessandro Biancalani (Massa Carrara), Giacomo Cocchi (Prato), Fernando Maraghini (Arezzo).

L’elezione è avvenuta durante l’assemblea dei soci di Toscana Oggi presso il teatro “Il palco” a Firenze. Presenti ai lavori dell’assemblea – insieme a mandatari e coordinatori delle edizioni locali – il card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, vicepresidente della Cet, e il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, delegato della Cet per le comunicazioni sociali, che hanno ringraziato il presidente uscente Alberto Bronzi e gli altri membri (don Filippo Balducci, don Francesco Barsotti, don Alberto Brugioni e Mauro Conticini) per il lavoro svolto dal 2020 al 2026.

“In ogni momento di cambiamento – ha dichiarato il card. Lojudice – non dobbiamo mai dimenticare da dove si arriva e in questo contesto desidero ricordare prima di tutto Domenico Mugnaini il nostro compianto direttore responsabile, che ha saputo dare a Toscana Oggi un respiro oltre la nostra regione. Nello stesso tempo occorre guardare avanti con serenità e con la forza di affrontare le nuove sfide che il mondo contemporaneo ci sta mettendo davanti con la certezza di avere un giornale, una cooperativa che hanno i loro punti di forza nella solidità, nella serietà e nella coesione. Tutti elementi che ci fanno pensare che si potrà ancora crescere e tutto questo è stato possibile grazie al lavoro del presidente uscente Alberto Bronzi e del suo consiglio che desidero ringraziare anche a nome dei miei confratelli vescovi della Toscana. A Marco Pianorsi, il nuovo presidente, e al rinnovato consiglio gli auguri più sinceri di buon lavoro e il nostro pieno sostegno per fare di Toscana Oggi, ancora di più, un giornale al servizio del bene comune e della verità”.

Bronzi ha condotto i lavori della mattinata e ha fatto un report sull’ultimo anno del Cda, seguito dalla relazione del direttore ad interim di Toscana Oggi Simone Pitossi. Poi l’approvazione del bilancio. In precedenza, il card, Lojudice aveva presieduto la messa (concelebrata da Gambelli, Paccosi e il vescovo di Fiesole Stefano Manetti) presso la parrocchia di S. Piero in Palco, dove sono stati ricordati il direttore Domenico Mugnaini (morto il 19 novembre scorso), lo storico direttore Alberto Migone, il critico cinematografico Francesco Mininni e don Averardo Dini.