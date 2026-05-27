Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali sulle Regioni centrali. Allerta gialla in sette Regioni”

“L’indebolimento del settore orientale del campo di alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale favorisce l’infiltrazione di aria fresca in quota e la conseguente formazione di fenomeni convettivi a prevalente evoluzione diurna, con associati rovesci e temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, giovedì 28 maggio, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata e settori occidentali di Abruzzo e Molise”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 28 aprile, allerta gialla sulle Marche, su gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

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