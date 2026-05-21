Bakari Sako: S. Egidio, a Vercelli un momento di preghiera

Un momento di raccoglimento e preghiera in memoria di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso brutalmente nei giorni scorsi a Taranto si svolgerà domani a Vercelli, alle 20.45 nella Chiesa di San Lorenzo. L’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Cooperativa sociale Igea di Prarolo vuole “rappresentare un segno concreto di solidarietà e un forte richiamo contro ogni forma di violenza, razzismo e indifferenza”. La commemorazione sarà anche l’occasione per esprimere “vicinanza” a Massire Sako, fratello della vittima, 28 anni, operatore sociale che vive in Piemonte e “impegnato quotidianamente nel sostegno alle persone con disabilità per conto della cooperativa vercellese”. I promotori sottolineano che la solidarietà “non conosce confini religiosi o culturali e la comunità deve restare unita nel contrasto all’odio e alla violenza”.

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