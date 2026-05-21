Lavoro: Roma, anche l’Anmil al Festival in corso da oggi a sabato con uno stand. Attenzione a salute, sicurezza, formazione e legalità

Da oggi fino a sabato 23 maggio si svolgerà, presso il Centro Congressi “La Nuvola” di Roma, la 17ª edizione del Festival del Lavoro, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi consulenti del lavoro. “La presenza di Anmil al Festival del Lavoro rappresenta un’importante occasione di confronto sui profondi cambiamenti che stanno interessando il mondo del lavoro. Parlare di sicurezza, prevenzione e tutela della salute significa mettere al centro la dignità della persona e il valore della vita umana. È fondamentale rafforzare una cultura condivisa della prevenzione che coinvolga istituzioni, imprese e lavoratori e questa sarà l’occasione giusta per far sentire la nostra voce, ma soprattutto per ascoltare e accogliere quanti visiteranno il nostro stand”, dichiara il presidente nazionale dell’Anmil Amedeo Bozzer. Anmil, tra i patrocinatori istituzionali dell’edizione 2026, sarà presente per tutta la durata della manifestazione con uno stand dedicato.

Tra gli appuntamenti del Festival, particolare attenzione sarà dedicata al Forum “Salute e sicurezza: prevenire, proteggere, innovare”. Nell’ambito di questa sezione, venerdì 22 maggio alle ore 16, il coordinatore del Gruppo Gravi Disabilità Anmil Maurizio Borelli interverrà alla tavola rotonda dal titolo “Le prestazioni sociosanitarie Inail agli invalidi del lavoro”.

“Attraverso il lavoro costante del Gruppo per le Gravi Disabilità, Anmil rinnova il proprio impegno nel garantire ascolto e tutela a quanti contraggono disabilità a seguito di un incidente sul lavoro. Occasioni come questa ci consentono di creare percorsi concreti per il miglioramento della qualità della vita delle persone colpite da infortuni, con l’obiettivo di favorirne il pieno reinserimento sociale e lavorativo”, spiega Bozzer.

Grande attenzione sarà inoltre dedicata al tema della formazione e della legalità in materia di sicurezza sul lavoro. Sabato 23 maggio, alle ore 11, Anmil prenderà parte al convegno dal titolo “Legalità e sicurezza sul lavoro: un patto contro gli attestati falsi”, organizzato da Conflavoro.

“La formazione sulla sicurezza deve essere autentica, qualificata e verificabile. Contrastare il fenomeno degli attestati falsi significa difendere la vita dei lavoratori e promuovere una cultura della responsabilità che coinvolga tutti gli attori del sistema produttivo”, sottolinea Bozzer.

All’incontro interverrà per l’Anmil il consigliere nazionale e presidente regionale Anmil del Lazio, Alberto Verzulli.

“Anmil continuerà a promuovere momenti di dialogo e sensibilizzazione affinché salute e sicurezza sul lavoro restino una priorità assoluta nell’agenda del Paese”, conclude il presidente.

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