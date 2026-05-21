Cinema: Roma, si conclude la seconda edizione di “Alice attraverso lo schermo” con Pilar Fogliati

(Foto Centro Culturale Salesiano)

Si è conclusa al Cinema Teatro Don Bosco di Roma la seconda edizione di “Alice attraverso lo schermo”, progetto di educazione all’immagine del Centro Culturale Salesiano dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ospite della cerimonia conclusiva l’attrice, regista e doppiatrice Pilar Fogliati, che ha dialogato con i giovanissimi studenti. “Fare vedere il cinema nelle scuole per me è fondamentale. La soluzione alla crisi delle sale si trova proprio in questo. Bisogna stimolare il dialogo e le idee. È importante fare diventare l’andare al cinema un’abitudine proprio come leggere un libro. I film aiutano a farti parlare di te stesso e a farti sentire parte della società”, ha dichiarato l’attrice. Il progetto si è sviluppato tra Lazio, Toscana e Liguria coinvolgendo oltre 3.000 studenti di età compresa tra i 3 e i 10 anni, appartenenti a 22 plessi scolastici. “Insegnanti e studenti si sono immedesimati nelle vicende dei film proposti e sono diventati a loro volta protagonisti dei laboratori di cinema”, racconta Tiziana Vox, direttrice scientifica del progetto. Conclude Fabio Zenadocchio, direttore del Centro Culturale Salesiano: “Questo è un progetto di cui siamo particolarmente fieri. L’attività si iscrive nel solco del progetto educativo salesiano. Riteniamo che il cinema sia uno degli strumenti più duttili e malleabili a questo scopo”.