Commissione Ue: Previsioni economiche. Confronto tra le prime cinque economie europee. Italia, debito pubblico verso il 140%

Le Previsioni economiche rese note oggi a Bruxelles dalla Commissione disegnano un quadro piuttosto fosco per l’Unione europea. Eppure, confrontando i dati dei singoli Paesi, emergono divergenze, in alcuni casi anche piuttosto significative. Se ci si sofferma sulle prime cinque economie dell’Ue (Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia), e si punta l’attenzione anche solo su tre dati – Pil, debito pubblico e disoccupazione – se ne ha conferma. Pil: per l’Italia si segnala una crescita dello 0,5% lo scorso anno e ugualmente per il 2026, per risalire allo 0,6 nel 2027. Per la Germania si parte dallo 0,2 del 2025, con una economia stagnante, per risalire nel biennio successivo prima allo 0,6 e quindi allo 0,9%. Francia: 0,8% l’anno passato, ancora 0,8 nel 2026 e 1,1 nel 2027. Meglio la Spagna: 2,8 nel 2025, poi 2,4, quindi 1,9. La Polonia ha dati migliori: parte da un robusto 3,6 nel 2025, nel 2026 è al 3,5, per scendere al 2,8 nell’anno successivo.

Per l’Italia il dato più preoccupante si conferma quello sul debito rispetto al Pil. Dal 137,1% del 2025 si sale al 138,5 quest’anno; nel 2027, salvo aggiustamenti strutturali, si marcerà verso il 140% (la Commissione segnala 139,2%). Il debito della Germania non supererà il 68%, Quello della Spagna viaggerà attorno al 99%, mentre la Polonia passerà dal 59 al 68%. Nel club dei Paesi fortemente indebitati è iscritta anche la Francia: 115,6% nel 2025, 118,1 quest’anno e 120,2 nel 2027.

Per quanto riguarda la disoccupazione, in Italia era al 6,1% l’anno scorso, passa al 5,7 nel 2026 e nei dodici mesi successivi. In Germania le persone senza lavoro fluttuano attorno al 3,9%; in Francia erano il 7,7% nel 2025, per risalire prima all’8,3 e poi all’8,7%. La Spagna aveva il dato più alto lo scorso anno – 10,5% – e lo conserverà anche prossimamente, pur registrando una contrazione (9,6% nel 2027). La disoccupazione in Polonia si attesta al 3%.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /