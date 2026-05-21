Commissione Ue: Previsioni economiche. Conflitti, shock energetico e incertezza pesano su famiglie e imprese. Frena l’occupazione

“L’impennata dei prezzi dell’energia comporta un aumento delle bollette delle famiglie e un aumento dei costi delle imprese che riducono i profitti per molte industrie, reindirizzando i redditi fuori dall’economia dell’Ue e verso i Paesi esportatori di energia”. Il documento economico previsionale della Commissione chiarisce, in poche parole, che le guerre – in Medio Oriente, in Ucraina e altrove – generano comunque instabilità e pesano sui sistemi economici, fino a creare disagi e costi per famiglie e aziende. “L’inizio del conflitto ha visto la fiducia dei consumatori scendere a un minimo, tra i crescenti timori di un aumento dell’inflazione e la perdita di posti di lavoro. Tuttavia, i consumi dovrebbero rimanere il principale motore della crescita”. Gli investimenti delle imprese dovrebbero inoltre essere limitati da condizioni di finanziamento più restrittive, minori profitti e maggiore incertezza, segnala l’Esecutivo Ue. “Anche la debolezza della domanda esterna pesa sulla crescita delle esportazioni”. D’altro canto “gli investimenti dell’Ue nella resilienza energetica, in particolare all’indomani dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, stanno dando i loro frutti. La spinta verso la diversificazione dell’approvvigionamento, la decarbonizzazione e la riduzione del consumo energetico hanno lasciato all’economia dell’Ue una posizione migliore per assorbire lo shock odierno”.

Il quadro generale pesa anche sul lavoro. “Nel 2025 l’occupazione è cresciuta dello 0,5%, aggiungendo oltre 1 milione di posti di lavoro all’economia dell’Unione. Nel 2026 si prevede che la crescita dell’occupazione rallenti allo 0,3%, per poi risalire allo 0,4% nel 2027. Il calo a lungo termine del tasso di disoccupazione dovrebbe cessare, stabilizzandosi intorno al 6% nel 2027”. Non si esclude che in alcuni Paesi i salari nominali possano crescere al crescere dell’inflazione.

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