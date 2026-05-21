Pace: La Spezia, domani convegno promosso dal gruppo interconfessionale “Eirene”

Sarà dedicato al tema “Per una pace disarmata e disarmante: il cammino ecumenico per la pace e la nonviolenza” il convegno che si terrà domani a La Spezia per iniziativa del gruppo interconfessionale “Eirene, Cristiani per la pace – La Spezia”. L’appuntamento, che sarà ospitato dalle 17.45 presso la sala conferenze di TeleLiguriaSud, si propone due finalità: informare e sensibilizzare le associazioni laicali cattoliche, le comunità parrocchiali, le Chiese riformate, i giovani, le rappresentanze politiche e la cittadinanza riguardo al cammino della Chiesa cattolica italiana e delle Chiese riformate per la promozione della pace “disarmata e disarmante” e presentare il gruppo interconfessionale “Eirene, Cristiani per la Pace – La Spezia” illustrandone la “Carta d’intenti”. Attualmente è composto dalle Acli, Associazione Mondo nuovo Caritas, Azione Cattolica, Betania Amici del Sermig, Chiesa cristiana evangelica battista, Chiesa evangelica metodista, Movimento Adulti Scout cattolici italiani, Movimento dei Focolari.

Il convegno, moderato da Giorgio Beretta (Rete Spezzina Pace e Disarmo), sarà introdotto dai promotori con un intervento di Sandra Spada (pastora della Chiesa cristiana evangelica battista della Spezia) e dai saluti di mons. Luigi Ernesto Palletti (vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato) e di Pierluigi Peracchini (sindaco della Spezia). Verranno poi proposte tre relazioni. La prima, tenuta da Donata Horak (canonista e vicepresidente del Coordinamento teologhe italiane), presenterà la Nota pastorale della Cei “Educare a una pace disarmata e disarmante”. La seconda, svolta da Maria Elena Lacquaniti (coordinatrice della Commissione globalizzazione e ambiente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia), tratterà il tema “Per una fede disarmata: Chiese e dialogo ecumenico in Italia per la nonviolenza e la pace”. La terza, di Giorgio Pagano (Rete spezzina Pace e Disarmo), avrà come argomento “Chiese cristiane e Reti sociali per la pace: una lettura laica e politica”. Seguirà la presentazione, da parte dei promotori, della Carta d’intenti del gruppo interconfessionale “Eirene Cristiani per la Pace – La Spezia”. Il gruppo, nato nel 2025 dall’incontro tra le Chiese riformate e diverse realtà ed associazioni laicali cattoliche della città e della provincia della Spezia, intende porre al centro della propria riflessione e del proprio impegno i valori evangelici della pace, del disarmo, della nonviolenza e della riconciliazione con particolare riferimento alla realtà locale spezzina fortemente caratterizzata dal settore militare.

Il convegno verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube di TeleLiguriaSud.

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