Salone del Libro di Torino: 254mila visitatori per la 38ª edizione. Nel 2027 ospite d’onore la letteratura catalana, regione ospite il Lazio

(Foto Calvarese/SIR)

Si è conclusa oggi la 38ª edizione del Salone internazionale del libro di Torino con 254mila visitatori, il 40% degli appuntamenti sold out e oltre 132mila partecipanti agli incontri nelle sale. Il tema “Il mondo salvato dai ragazzini” ha visto una partecipazione scolastica in crescita del 25% rispetto all’anno precedente, con 34.500 presenze tra studenti e accompagnatori. Tra i dati più significativi, il 49% dei visitatori è under 35 e il 24% under 25. Presente al Salone anche lo stand dei media Cei – Avvenire, Sir, Tv2000 e inBlu2000 – insieme all’Uelci, con eventi tra cui il dialogo tra il card. Matteo Zuppi e Aldo Cazzullo su “Da Francesco a Francesco: un nome, due svolte” e un panel su Lampedusa con mons. Alessandro Damiano. Il Premio Strega europeo è stato assegnato a Leila Guerriero per “La chiamata” (Sur). Tra gli autori più seguiti Bernie Sanders, Zadie Smith, Emmanuel Carrère e, tra gli italiani, Alessandro Barbero, Roberto Baggio e Fiorello. Per il 2027 sono stati annunciati come ospiti d’onore la letteratura catalana e la Regione Lazio. Il prossimo Salone si terrà dal 13 al 17 maggio 2027.