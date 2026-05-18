Giornata comunicazioni sociali: il 5 giugno a Potenza convegno su IA e dignità umana con p. Benanti, mons. Carbonaro e mons. Fanelli

Si terrà venerdì 5 giugno alle 17 nell’Auditorium del Parco del Seminario a Potenza il convegno regionale “Custodire voci e volti umani nell’era dell’intelligenza artificiale”, promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza episcopale di Basilicata (Ceb) in occasione della 60ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L’evento si propone come luogo di riflessione sulle sfide etiche, educative e pastorali poste dalla rapida diffusione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nella comunicazione ecclesiale. Il tema riprende il Messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata: “La tecnologia più avanzata non può sostituire il contatto umano, ma può renderlo più ricco se usata con sapienza”. La relazione magistrale sarà affidata a p. Paolo Benanti, teologo moralista, membro della Commissione per l’intelligenza artificiale per l’informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e consulente della Pontificia Accademia per la vita, sul tema “Intelligenza artificiale e dignità umana: sfide educative e pastorali”. L’introduzione è affidata a mons. Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e presidente della Ceb. Seguirà una tavola rotonda con i direttori degli uffici diocesani. Le conclusioni saranno di mons. Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa e delegato per le comunicazioni sociali della Ceb.

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