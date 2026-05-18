Giovani: il 23 maggio a Milano proiezione del film “Io spero Paradiso” al workshop Agesci Lombardia “Talenti all’opera ’26”

Il film di Daniele Pignatelli, “Io spero Paradiso” sostenuto da Fondazione Opera Don Bosco, sarà proiettato sabato 23 maggio alle ore 20 nell’ambito del workshop Agesci Lombardia dedicato all’incontro, al servizio e ai percorsi di rinascita dentro e oltre il carcere. Il workshop scout “Talenti all’Opera ’26” è in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 tra la Casa di Reclusione di Milano Opera e la sede del Gruppo A.G.E.S.C.I. Opera I. La proiezione del film sarà seguita da un dibattito, pensato come momento di confronto con i partecipanti sul senso educativo della pena, sul reinserimento e sulla possibilità di rinascita personale e sociale.

All’interno del workshop, promosso nell’ambito dei percorsi R/S di AGESCI Lombardia, Io spero Paradiso si inserisce in un’esperienza più ampia di incontro e servizio, che vedrà i rover e le scolte maggiorenni confrontarsi direttamente con la realtà della Casa di Reclusione di Milano Opera attraverso laboratori, attività condivise e testimonianze. Il film porta sullo schermo una storia che affronta il tema del carcere con uno sguardo umano, diretto e non retorico. Non si limita a raccontare la detenzione, ma invita a riflettere su ciò che può accadere dentro e dopo la pena: sulla possibilità di rimettersi in cammino, di recuperare dignità, di ricostruire legami e di immaginare un futuro diverso. Il film diventa uno strumento educativo e culturale capace di dialogare con l’esperienza scout, fondata sul servizio, sulla responsabilità personale e sulla crescita attraverso l’incontro con l’altro.

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