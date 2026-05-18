Leone XIV: ad Aram I, “profonda preoccupaizone per il Libano e le chiese del Medoi Oriente”

“Profonda preoccupazione per il popolo libanese e per le Chiese del Medio Oriente”. Ad esprimerla è stato il Papa, nel discorso, in inglese, tenuto in occasione della prima visita ufficiale di Sua Santità Aram I, catholicos della Chiesa apostolica armena – Sede di Cilicia, al Santo Padre, che ha avuto il carattere di un incontro privato e al termine del quale c’è stato un momento di preghiera nella cappella Urbano VIII del Palazzo apostolico. “Questa terra del Libano, così cara al mio cuore, che per tanto tempo ha dimostrato al mondo intero che è possibile per persone di culture e religioni diverse vivere insieme come un’unica nazione, continua ad affrontare prove difficili”, ha affermato Leone XIV: “In un momento in cui l’unità e l’integrità del vostro Paese sono nuovamente minacciate, le nostre Chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono non solo i cristiani tra loro, ma anche i fratelli e le sorelle di altre comunità nella patria comune”. Domani, 19 maggio, presso il Pontificio istituto orientale, il Catholicos terrà una conferenza pubblica sulle sfide delle Chiese nel Medio Oriente.

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