Migranti: Sicilia, da ieri la visita della delegazione Migrantes Piemonte

E iniziata ieri la visita alle diocesi della Sicilia della delegazione Migrantes del Piemonte e Valle d’Aosta guidata da mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti e delegato per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Piemonte e Valle d’Aosta. Insieme a lui il direttore regionale Sergio Durando, una rappresentanza dei direttori diocesani con i loro collaboratori e don Valerio Bersano, da pochi mesi vicedirettore della Fondazione Migrantes. Ad accogliere il gruppo, a nome delle Chiese di Sicilia, è stato il direttore dell’Ufficio regionale perle Migrazioni, il diacono Santino Tornesi. Quello appena iniziato “non sarà un semplice tour, ma un vero e proprio cammino di discernimento e condivisione”, spiega una nota. Durante la settimana, la delegazione piemontese toccherà diverse diocesi siciliane per osservare da vicino il fenomeno migratorio e per “comprendere quali risposte pastorali e concrete siano state messe in atto sul territorio”. Il viaggio, partito da Palermo, farà tappa a Monreale, Cefalù e Tindari, per poi raggiungere Messina. Successivamente i delegati si sposteranno verso Pozzallo e Ragusa, per poi ripartire sabato 23 maggio da Catania alla volta del Piemonte. Questo viaggio rappresenterà “un tempo prezioso di conoscenza reciproca, un laboratorio di idee e un profondo scambio di esperienze finalizzato a rendere ancora più efficace il servizio svolto nelle rispettive Chiese locali”. Tornesi, salutando la delegazione – anche a nome di mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e delegato per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Siciliana – ha espresso “la profonda gratitudine di tutta la delegazione regionale per questa straordinaria opportunità di confronto” ed ha illustrato i dettagli del programma, nato da “un virtuoso lavoro sinergico con il diacono Salvatore Columbro della Migrantes di Torino”. Mons. Prastaro ha ricambiato i ringraziamenti, dicendosi certo che “queste giornate consegneranno a tutti una grande carica di umanità, capace di rigenerare e fare del bene al servizio a cui siamo stati chiamati”.

Oggi la delegazione si recherà in visita alla Missione di Speranza e Carità di Palermo, un luogo simbolo per fare memoria di fratel Biagio Conte.

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