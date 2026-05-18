Padre Pio: Pietrelcina, l’anniversario della nascita e del battesimo del frate cappuccino con il card. Tagle

Pietrelcina, il paese natale di Padre Pio, il 25 e 26 maggio ricorderà l’anniversario della nascita e del battesimo del frate cappuccino con un programma che prevede momenti liturgici, processioni e iniziative comunitarie organizzate dal Convento dei Frati Minori Cappuccini. Le celebrazioni sono precedute dalla Novena di preparazione iniziata il 16 maggio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e santuario diocesano dedicato a Padre Pio, con Rosario alle 5.30 e Messa alle 6, e dal Triduo (22–24 maggio) nella chiesa della Sacra Famiglia dei Frati Minori Cappuccini con Rosario alle 16.30 e celebrazione eucaristica alle 17. Il momento più atteso sarà lunedì 25 maggio, giorno dell’anniversario della nascita di San Pio con celebrazioni che inizieranno nella Chiesa della Sacra Famiglia dove alle 11.30 è prevista una liturgia eucaristica presieduta da padre Guglielmo Alimonti, coordinatore dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio per l’Abruzzo e Molise e discepolo del santo. Alle 17 la solenne concelebrazione eucaristica sarà presieduta dal card. Luis Antonio Tagle, prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione animata dal coro “Madonnella Nostra”. A seguire, la tradizionale processione per le vie del paese con la statua di Padre Pio. La giornata sarà accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Pietrelcina”. Le celebrazioni proseguiranno martedì 26 maggio, anniversario del battesimo di San Pio, con la partenza dalla Chiesa Madre alle 5.30 per la recita del Rosario e la Santa Messa alle 6.00 nella chiesa di Sant’Anna. Nel pomeriggio, nella Chiesa della Sacra Famiglia, solenne celebrazione eucaristica presieduta da p. Francesco Dileo, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio.

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