Giornali Fisc: Genova, Mirco Mazzoli nuovo direttore de “Il Cittadino”

(Foto arcidiocesi di Genova)

L’editore Grafica Buona Stampa srl annuncia la nomina di Mirco Mazzoli a nuovo direttore responsabile de “Il Cittadino”, settimanale cattolico di Genova. Mirco Mazzoli subentra a mons. Silvio Grilli, che ha guidato la testata dal 1996 al 2026, e di don Fernando Primerano, codirettore. “Assumo oggi la direzione di una testata storica per la diocesi e la città di Genova”, ha affermato il neodirettore: “Grazie all’editore per la fiducia che mi riserva e la responsabilità che mi affida e grazie alla diocesi e all’arcivescovo per aver accolto questa scelta. Ricevo con riconoscenza il settimanale dalle mani di don Silvio Grilli e don Fernando Primerano, che lo hanno diretto per decenni con passione, competenza e sacrificio. Insieme alla redazione, siamo chiamati a custodire questa eredità e, al contempo, a progettare un rinnovamento come giornaliste e giornalisti impegnati a raccontare la verità del Vangelo e dei fatti, a servire lettrici e lettori, ad aprire percorsi di incontro nella città ripartendo dalla chiesa sinodale”. Classe 1970, Mazzoli è pubblicista, iscritto all’Ordine dei giornalisti della Liguria dal 1999. Laureato in Lettere, ha iniziato il suo percorso professionale come collaboratore de “Il Corriere Mercantile” e de “Il Cittadino”. Da più di 20 anni è responsabile dell’Ufficio Comunicazioni di Fondazione Auxilium e, dal 2015, dell’Ufficio Comunicazioni della Caritas diocesana di Genova. Contestualmente e fino al 2021 è stato coordinatore di redazione del periodico del santuario della Guardia. Dal 2022 è stato incaricato della comunicazione del Cammino sinodale della diocesi di Genova. L’editore, nella persona del suo presidente, mons. Marco Doldi, ringrazia mons. Silvio Grilli e don Fernando Primerano per il lavoro svolto e formula i migliori auguri al nuovo direttore.