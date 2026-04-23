Diocesi: Civita Castellana, il 24 aprile presentazione del progetto “Duc in Latium” tra realtà aumentata e virtual tour

(Foto SIR)

Si terrà venerdì 24 aprile, alle 10, nella Curia diocesana di Civita Castellana, la presentazione ufficiale di “Duc in Latium – Percorri il Lazio”, progetto di valorizzazione del patrimonio culturale laziale attraverso strumenti digitali innovativi. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio, dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero della cultura tramite Lazio Innova, è capofila la diocesi di Civita Castellana e mette in rete nove enti ecclesiastici per valorizzare diciotto luoghi della cultura. Il cuore del progetto è il portale www.ducinlatium.it, che propone virtual tour con guide storiche, cammini di pellegrinaggio ed escursioni con contenuti in realtà aumentata, e un imponente lavoro di digitalizzazione che rende accessibili online fondi librari e archivi, tra cui il fondo leoniano. L’accessibilità è garantita dall’uso della lingua dei segni italiana (Lis) e di audiodescrizioni. La giornata si aprirà con i saluti di mons. Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana, seguiti dagli interventi di Tiziana Petucci per la Regione Lazio e di Laura Tassinari per Lazio Innova. Nel pomeriggio, alle 15.30, è prevista una visita guidata alla chiesa di Sant’Antimo a Nazzano, sito della rete “Cultura a porte aperte”.