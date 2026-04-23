Diocesi: Albano, un convegno su “Custodire voci e volti umani”

In occasione del Festival della Comunicazione, che si terrà ad Albano dall’11 al 24 maggio, la diocesi di Albano, in collaborazione con Org Lazio e l’IIS “Amari – Mercuri” di Ciampino, organizza un corso di formazione per giornalisti, che prevede l’erogazione di quatto crediti formativi. L’evento, sul titolo “Custodire voci e volti umani” si terrà mercoledì 13 maggio dalle 9 alle 13 presso l’Istituto “Michele Amari” di Ciampino. Si tratta di un incontro formativo – non deontologico – sul tema della LX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (“Custodire voci e volti umani”), dedicato a professionisti della comunicazione, i cui relatori saranno Michele Sorice, Docente Università “LUISS Guido Carli” di Roma; Vincenzo Varagona, Presidente Ucsi nazionale; Annamaria Graziano, giornalista componente del Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e Omar Ruberti, dottore di ricerca in comunicazione. Interverranno anche mons. Vincenzo Viva, vescovo di Albano, Emanuela Colella, Sindaca di Ciampino e Fortunata Solvino Dirigente scolastico IIS Amari – Mercuri. I lavori saranno moderati da Cesare Zanirato, Docente IIS “Amari – Mercuri”.

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