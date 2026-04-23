Diocesi: Roma, il 27 aprile a S. Croce in Gerusalemme una veglia di preghiera per la paceè

Lunedì prossimo, 27 aprile, La basilica di Santa Croce in Gerusalemme ospiterà, alle 19.30, una veglia di preghiera per la pace, durante la quale porteranno la propria testimonianza Rima Al-Azar, esperta di cooperazione internazionale, libanese, presentata da padre Massimo Nevola, assistente ecclesiastico di Cvx Italia; e di Maria Bencivenni, del Movimento dei Focolari. Il momento di preghiera – informa il Vicariato di Roma – è parte del cammino mensile dal titolo “Missione di pace – Viaggio nello spirito”, promosso dal Centro missionario diocesano (Cmd), e dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Roma, in collaborazione con il Movimento per la Pace Pax Christi, Italia Solidale – Mondo Solidale, Azione Cattolica, Comunità di Sant’Egidio, Cvx Italia e Movimento dei Focolari. “Se c’è una parola che è stata svuotata di senso e di significato oggi – afferma padre Giulio Albanese, direttore del Centro missionario della diocesi di Roma – è il sostantivo ‘pace’ – nella cultura guerrafondaia predominante. Alla luce della Parola di Dio, facendo tesoro del magistero di Papa Leone, è nostro dovere come cristiani invocare una pace disarmata e disarmante. ‘Disarmata’, all’insegna della non violenza; ‘disarmante’, perché questa è la vera strategia per disarmare i fautori della guerra”.

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