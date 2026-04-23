Diocesi: Pozzuoli, stasera a Quarto un incontro con don Bignami sulla Dottrina sociale della Chiesa

Oggi, giovedì 23 aprile, alle ore 18.30, nella parrocchia Gesù Divino Maestro a Quarto (via Marmolito, n. 1), nella diocesi di Pozzuoli, si terrà un incontro sulla Dottrina sociale della Chiesa. Interverrà don Bruno Bignami, direttore nazionale della Pastorale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana.

Saranno presenti il vescovo di Pozzuoli e di Ischia, mons. Carlo Villano, e il sindaco di Quarto, Antonio Sabino. Modererà i lavori il direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro, Tony Delle Donne.

L’incontro – in titolato “Partecipazione politica per la pace” – è inserito nel percorso formativo sulla Dottrina sociale della Chiesa, “Democrazia e/è Partecipazione. Riscopriamo la Dottrina sociale della Chiesa”, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro, dal Progetto Policoro, dalla Commissione dell’Ufficio diocesano Cura del Creato, Giustizia e Pace, dal Mlac e dall’Azione cattolica diocesana.

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