Rapporto Giovani: Rosina (Osservatorio Giovani), “nuove generazioni chiedono spazi e opportunità reali”

“Le nuove generazioni chiedono spazi e opportunità reali per contribuire al miglioramento del presente tenendo viva la speranza di un futuro più sostenibile e giusto. Lo spazio strategico delle nuove generazioni deve potersi estendere oltre la casa e il luogo di lavoro”. Così Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano e coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani, commenta i contenuti del Rapporto Giovani 2025, l’indagine, pubblicata in volume da Il Mulino e realizzata da Ipsos, promossa dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il sostegno di Fondazione Cariplo. La pubblicazione è stata presentata questa mattina, al Quirinale, al presidente Mattarella.

“I giovani – ha aggiunto il docente – sono spesso percepiti come distanti dalla politica, ma questa distanza non implica disinteresse verso le questioni collettive. Al contrario, molti manifestano una forte sensibilità verso temi come la giustizia sociale, l’uguaglianza di genere, la sostenibilità ambientale e i diritti umani”. “La sfida è trasformare questa sensibilità in un impegno attivo, offrendo ai giovani spazi e strumenti per esprimere le proprie idee e contribuire alle decisioni che influenzano il loro presente e futuro”, ha concluso Rosina.

