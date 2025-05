Fondazione San Bernardino: Milano, il 22 maggio stati generali per il contrasto al gioco d’azzardo

Una giornata di confronto, analisi e proposte concrete contro il gioco d’azzardo. Il 22 maggio si terranno a Milano gli stati generali per il contrasto al gioco d’azzardo, evento organizzato dalla campagna “Mettiamoci in gioco Lombardia” e dalla Fondazione San Bernardino (organismo antiusura delle diocesi e delle Caritas lombarde), in collaborazione con istituzioni, organizzazioni sindacali, enti del terzo settore e realtà territoriali impegnate quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto delle dipendenze. Tre i momenti in cui si articolerà la giornata. Ore 10-13, Territori in gioco. Esperienze e alleanze contro l’azzardo. Un confronto tra amministratori locali, operatori sociali e sanitari per raccontare buone pratiche e criticità nei territori. Quindi, ore 14-14.45, Connessioni pericolose. La digitalizzazione del gioco d’azzardo. Focus sui rischi legati al passaggio sempre più massiccio al gioco online. Infine: ore 14.45-16.30, A che gioco stanno giocando? I rischi della proposta di riforma del gioco fisico e le nostre proposte. Tavola rotonda con esponenti del mondo politico, del terzo settore e del coordinamento nazionale.

“Il gioco d’azzardo – segnala la Fondazione San Bernardino – rappresenta una delle principali forme di dipendenza in Italia. I dati più recenti confermano la portata del fenomeno: 148 miliardi di euro la raccolta complessiva da gioco d’azzardo nel 2023, di cui 83 miliardi online. Il gioco telematico ha ormai superato stabilmente quello fisico. In Lombardia, la raccolta pro capite è 1.245 euro per il gioco fisico e 1.051 euro per quello online. A Milano si arriva a 1.281 euro e 1.255 euro. 1,8 milioni di italiani presentano un profilo di gioco a rischio; 800mila sono in una fascia di rischio moderato/severo. Preoccupante anche la situazione tra i giovani: nel 2024, il 57% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha giocato d’azzardo, tra essi 840mila minorenni. In Lombardia ha giocato il 54%, con dati in crescita nel tempo”.

Iscrizione obbligatoria tramite il seguente link.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /