Diocesi: Trento, stasera veglia ecumenica per i 1.700 anni dal Concilio di Nicea e a memoria di Bonhoeffer e Dall’Oglio

Il duomo di Trento ospiterà questa sera, dalle 20, un incontro di preghiera ecumenica per ricordare i 1.700 anni dal Concilio di Nicea, evento che nel 325 d.C. rappresentò una tappa fondamentale nella definizione dell’identità del cristianesimo. La veglia sarà presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi con la presenza di membri del Consiglio delle Chiese cristiane sul tema “Uniti nella stessa fede”. Sarà l’occasione – si legge in un comunicato – per approfondire l’evento di Nicea nella sua portata storica e nelle sue conseguenze anche rispetto al dialogo fra le Chiese.

Durante la veglia sarà ripreso anche il pensiero del teologo protestante Dietrich Bonhoeffer, al quale la Chiesa trentina ha dedicato un riuscito convegno promosso dall’Issr Guardini in occasione degli 80 anni dalla morte. Stasera sarà inoltre ricordato il martire trentino della resistenza Fredo Dall’Oglio, emigrato a 3 anni con la famiglia da Borgo in Francia. Paladino della gioventù operaia cattolica, fu perseguitato per la sua tenace lotta al nazionalsocialismo e il suo apostolato tra gli operai costretti a lavorare nelle fabbriche tedesche. Internato nel lager di Wulheide, vicino a Berlino, Fredo vi trovò la morte nell’ottobre 1944 a soli 23 anni.

