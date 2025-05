Diocesi: oggi il 25° anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Tommaso Valentinetti, Gli “auguri” anche da Termoli-Larino

Oggi 20 maggio, l’arcivescovo metropolita di Pescara-Penne, mons. Tommaso Valentinetti festeggia il XXV anniversario di ordinazione episcopale presiedendo la celebrazione eucaristica alle ore 19 nella cattedrale di San Cetteo a Pescara per ringraziare il Signore dei suoi 25 anni di episcopato. Ne dà notizia la diocesi Termoli-Larino dove mons. Valentinetti è stato nominato vescovo il 25 marzo 2000 da papa Giovanni Paolo II. Riceve l’ordinazione episcopale il 20 maggio successivo dal card. Camillo Ruini ed entra in diocesi sabato pomeriggio del 10 giugno dello stesso anno, nella Vigilia della Solennità di Pentecoste. Il 4 novembre 2005 papa Benedetto XVI lo nomina arcivescovo metropolita di Pescara-Penne. A mons. Valentinetti, gli auguri di mons. Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino, “grati al Signore per il suo servizio incessante come fratello e padre”. “Il tempo trascorso tra noi è stato dolorosamente segnato dal sisma del 2002 che ha visto la tragica scomparsa dei bambini di S. Giuliano di Puglia; mons. Valentinetti – ricorda la diocesi – ha saputo manifestare costante e premurosa vicinanza alle famiglie gravemente colpite, oltre che grande impegno nell’opera di ricostruzione in tutti nostri paesi gravemente danneggiati; il Signore gliene renderà merito. Eleviamo sincera preghiera di lode e ringraziamento al Signore per averci dato come Pastore mons. Tommaso Valentinetti e invochiamo su di Lui paterna protezione divina per il suo ministero episcopale a servizio dell’arcidiocesi di Pescara-Penne”.

