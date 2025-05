Giovani e legalità: Napoli, stamattina a Scampia il convegno “Educare con lo sport” nell’ambito del progetto “Seed”

“Educare con lo sport”. Si svolge stamattina a Scampia, quartiere di Napoli, nell’auditorium dell’Istituto Vittorio Veneto, un focus group sul tema dello sport come vettore di valori educativi, sociali, di prevenzione e cura della persona a 360°. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Seed Napoli” sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e cofinanziato da Fondazione Grimaldi. Una progettazione sociale basata sulla convinzione che il riscatto di un territorio possa avvenire attraverso la diffusione di valori di solidarietà, rispetto, sulla diffusione della cultura della legalità, sostenendo concretamente i genitori nel loro delicato e importantissimo compito e aiutando i giovani a scoprire e coltivare i propri talenti secondo valori etici, attraverso lo studio e l’impegno sociale.

L’incontro vede la partecipazione di numerosi attori del territorio, esponenti delle istituzioni, del campo medico, del mondo dell’associazionismo anche sportivo, per una riflessione condivisa sullo sport come vettore di importanti valori, come strumento di prevenzione, per crescere sani e consapevoli delle proprie potenzialità, pronti ad affrontare tutte le sfide necessarie alla realizzazione dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. Tra gli altri, interviene Mjriam Carla Palazzo (Fondazione Scholas Occurrentes) per parlare di “Sport e valori, l’esperienza di Scholas”.

Partecipano all’evento anche 3 classi dell’Istituto Vittorio Veneto accompagnati dai docenti. Gli studenti dialogheranno con i responsabili del progetto, evidenziando interessi e aspettative rispetto a un’azione che si propone come obiettivo quello di “lanciare un piccolo seme” per “contribuire a contrastare il dilagante deserto educativo che troppo spesso diventa terreno per terribili episodi di cronaca che riguardano in particolare i giovani”. Gli studenti dell’Istituto potranno interagire con gli esperti con domande che saranno raccolte nel corso dell’incontro attraverso una apposita piattaforma e “consegnate” ai relatori per un feedback a conclusione di ciascun intervento.

Il progetto “Seed Napoli” è stato promosso dalla Associazione AssEpoché – che da anni opera nell’ambito della cultura e della formazione – con lo scopo di supportare famiglie a basso reddito in percorsi personalizzati di crescita e miglioramento e potrà essere svolto grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud e il cofinanziamento di Fondazione Grimaldi. Le attività sono rivolte a circa 75 nuclei familiari gravati da disagio socio-economico che vivono nel comune di Ercolano (Na) e nei quartieri partenopei del centro storico e Scampia. Tra genitori e figli, circa 500 persone sono coinvolte nelle varie attività che vedono impegnati decine di operatori e volontari. Il progetto ha durata triennale ed è giunto alla conclusione del secondo anno.

L’azione si caratterizza per le molteplici attività formativo-educative per la valorizzazione delle competenze di bambini, pre-adolescenti e adolescenti.

Il progetto Seed Napoli nasce dal partenariato con associazioni e parrocchie che da anni operano nei territori di Ercolano, Forcella e Scampia e si avvale della collaborazione di esperti nel settore della comunicazione e della formazione.

