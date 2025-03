Società: Milano, il 21 marzo un convegno su cultura ed economia e il ruolo della città nel coniugare tradizione e innovazione

È in programma il 21 marzo, alle ore 17, presso la Sala delle Accademie della Biblioteca Ambrosiana di Milano, il convegno intitolato “Cultura ed economia: Milano e il suo genio per la civitas di domani”. L’incontro si ispira alla mostra “Il Genio di Milano: crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento”, allestita con grande successo di pubblico presso Gallerie d’Italia e realizzata in partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Il convegno sarà un’occasione per approfondire il legame tra cultura ed economia e il ruolo della città di Milano nel coniugare tradizione e innovazione.

