Economia: Bologna, all’Università il convegno “Tutela del risparmio ed educazione finanziaria”

“Tutela del risparmio ed educazione finanziaria”. È il tema del convegno organizzato, il 21 marzo, dai Dipartimenti di Scienze aziendali, Scienze economiche, Scienze giuridiche, Sociologia e di Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna, con il contributo della Fondazione Yunus e di Bank Station e con il patrocinio dell’Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.

Il convegno intende aiutare la cittadinanza, in particolare i più giovani, ad orientarsi nel sistema finanziario contemporaneo.

Infatti, fin dall’inizio degli anni ’90, si discute sull’attualità della cosiddetta “Costituzione economica”, alla luce del sempre più pervasivo ingresso del diritto dell’Unione europea nel nostro ordinamento. Le disposizioni costituzionali aventi ad oggetto il modello economico statale sono state, nel corso del tempo, fortemente influenzate dalla normativa Ue.

Partendo dalla dimensione costituzionale dell’articolo 47 della Costituzione e dai connessi lavori preparatori, durante il convegno sarà ripercorsa l’evoluzione applicativa della tutela del risparmio e di discuterà di come si sia passati da una tutela di tipo pubblico-generalista ad una tutela che contempla principalmente la protezione del singolo-risparmiatore, proprio sotto la spinta della normativa europea. Così, il risparmiatore è diventato negli anni, sempre di più, un “consumatore di prodotti finanziari”.

Nell’ottica della protezione accordata al singolo, risulta di cardinale importanza il tema dell’educazione finanziaria, quale oggetto di insegnamento che aiuti soprattutto le nuove generazioni a meglio districarsi nel mondo finanziario, anche per il tramite della recente introduzione dell’educazione finanziaria nei piani scolastici.

