Intelligenza artificiale: Roma, il 19 marzo alla Luiss un incontro con p. Benanti sulle sfide a etica, scienza e sicurezza

“Etica, scienza & sicurezza nell’era dell’Intelligenza artificiale”. È il titolo di un evento per esplorare le opportunità e le sfide che l’IA pone in ciascuno di questi ambiti, attraverso il contributo di esperti provenienti da discipline diverse.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Lagunari, in collaborazione con la Scuola di giornalismo Luiss e l’Italian Digital Media Observatory (Idmo), e avrà sede alla sala The Dome del Campus Luiss di Viale Romania 32, a Roma, il 19 marzo, a partire dalle ore 17.

Interverranno padre Paolo Benanti, presidente della Commissione AI per l’informazione, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo Spa, l’ordinario di Computer Science dell’Università Luiss Guido Carli Giuseppe Italiano, l’ordinario del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale del Politecnico di Torino Mauro Velardocchia, la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio Paola Sabatini, il direttore e il vicedirettore della Scuola di Giornalismo “Massimo Baldini” Gianni Riotta e Alberto Flores d’Arcais.

