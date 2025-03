Giubileo 2025: Snpa, al via gli eventi per riflettere su ecologia, scienza e fede

Parte, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, l’iniziativa “Filo verde per un Giubileo sostenibile”, con i primi tre appuntamenti regionali organizzati da Arpa Friuli Venezia Giulia, Arpa Liguria e Arpa Umbria (dal 20 marzo). Si tratta di una serie di eventi che, nel coinvolgere tutto il territorio italiano a livello regionale e, in chiusura, a livello nazionale, si concretizzeranno in incontri, seminari, percorsi naturali, celebrazioni cittadine.

L’iniziativa, che si svolge durante l’intero arco del 2025, vede mettere in campo dalle singole Arpa/Appa, in accordo con le diocesi locali, attività di comunicazione e sensibilizzazione che coinvolgano i temi ambientali e quelli della fede, l’ecologia e il creato, la scienza e la religione. Cornice ideale per tali iniziative, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) si è voluto riferire al percorso giubilare 2025, in unione ideale con i “pellegrini di speranza”.

Dal nord al sud, dal mare alle montagne, ogni realtà territoriale parte del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, è coinvolta in spazi di riflessione, approfondimenti sulla pace e sul creato, sulla sostenibilità ambientale ed economica delle nostre scelte, sulla crescita spirituale ed ecologica dei giovani.

L’incontro conclusivo a Roma, poi, radunerà attorno all’argomento “Ambiente e Creato” una riflessione approfondita e autorevole, che prenda spunto dall’esortazione apostolica Laudate Deum e dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco come occasione per incrociare i ragionamenti con quanto emerge dalle ricerche scientifiche, dalle politiche, dalla percezione dei cittadini e in particolare dei ragazzi e delle ragazze, riguardo alla globalità delle azioni umane nel contesto ecologico e della fede.

“L’augurio – dichiara il presidente di Ispra e Snpa, Stefano Laporta – è che con questa iniziativa capillare sul territorio italiano, le comunità locali, i cittadini, le istituzioni, gli esperti, i religiosi, gli studenti, possano sentirsi coinvolti in una più ampia riflessione sulla presenza dell’uomo sulla terra, sul legame tra natura e senso del sacro, tra spiritualità e cognizione dell’importanza della scienza. Ringrazio le Arpa/Appa e in generale tutti le donne e gli uomini che fanno parte del SNPA, di aver dato vita alle tante iniziative regionali, che sono riassunte in una densa agenda di appuntamenti, forti di un senso di appartenenza e condivisione di valori all’interno del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, ai quali, daremo il giusto coronamento con una iniziativa a Roma alla fine di ottobre che vedrà la presenza sia del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, sia del card. Gianfranco Ravasi, con la partecipazione di nomi e personalità di spicco della scienza e della ricerca”.

