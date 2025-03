Intelligenza artificiale: mons. Morandi (Reggio Emilia-Guastalla), “ciò che misura la perfezione delle persone non è la quantità di informazioni”

“Oggi abbiamo una grande capacità di creare contatti e connessioni, con grande facilità si aprono rapporti e altrettanto velocemente si chiudono, lasciando un profondo senso di vuoto e solitudine”. Lo ha detto mons. Giacomo Morandi, arcivescovo di Reggio Emilia-Guastalla, in un incontro sull’intelligenza artificiale nelle imprese, organizzato dalla sezione Ucid di Reggio Emilia. Il presule ha invitato a recuperare “la sapienza del cuore per rispondere ai veri interrogativi della vita, perché ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità e non la quantità di informazioni e conoscenze acquisite”. E citando il beato Francesco Faà di Bruno, che seppe coniugare scienza e fede, nobiltà e impegno sociale, l’arcivescovo Morandi ha ricordato che il profitto non è l’unico elemento a cui la persona deve fare riferimento perché “solo se sapremo mettere il principio di carità al servizio dell’intelligenza artificiale avremo vantaggi e benefici per tutti”. L’iniziativa – si legge in una nota – era inserita nel ciclo di incontri curato dal Servizio diocesano di Pastorale sociale e del Lavoro, dal titolo “Giubileo del mondo del lavoro: riscoprire il senso del lavoro tra sfide e speranze”, che proseguirà venerdì 21 marzo (ore 20.15), presso l’Oratorio di Regina Pacis, con un incontro dal titolo “Lavoro e/o famiglia”, organizzato in collaborazione con OL3 Reggio Emilia, e venerdì 4 aprile (ore 20.45), sempre presso l’Oratorio di Regina Pacis, con la monaca benedettina madre Noemi Scarpa che terrà un incontro sul tema “Lavoro è solo fatica? Scoprire un senso più grande”.

