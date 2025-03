Religiosi: Somaschi, p. José Antonio Nieto Sepùlveda riconfermato per altri sei anni superiore generale

(Foto padri Somaschi)

Padre José Antonio Nieto Sepùlveda è stato riconfermato per altri sei anni superiore generale dell’Ordine dei Chierici regolari Somaschi. Padre Sepùlveda, spagnolo, avrà al suo fianco come vicario generale p. Grecious Yesudasan Kuttiyil, originario dell’India, e tre altri confratelli: l’italiano p. Gianluca Cafarotti, l’australiano p. Christopher John De Sousa e il colombiano p. José Harvey Montana Plazas. Il nuovo Consiglio generale dei Somaschi è stato eletto nel corso del 140° Capitolo generale, apertosi il 2 marzo scorso ad Ariccia (Roma) e terminato il 14 marzo, proprio nel giorno della proclamazione di san Girolamo Emiliani, fondatore dei padri Somaschi, a protettore universale degli orfani e della gioventù abbandonata, avvenuta il 14 marzo 1928, essendo pontefice Pio XI, “il Papa brianzolo”. Proprio pensando a tale imminente centenario, il Capitolo ha dichiarato il 2028 Anno Somasco, un anno celebrativo, ma anche d’impegno, d’imitazione e diffusione delle virtù del fondatore.

A rendere però particolare questo Capitolo, che aveva come tema “Coraggio, non temete, vi siete offerti a Cristo”, è stata la lettera a sorpresa di Papa Francesco, scritta dal Policlinico Gemelli il 5 marzo, il giorno prima della fissata udienza papale con i membri del Capitolo generale, purtroppo saltata. Svolgendo il tema assegnato al Capitolo, il Papa ha chiesto di “non scoraggiarsi e non lasciarsi andare perché il Signore continua a chiamare e sostenere, anche se cambiano le sfide”. E quasi approfondendo gli argomenti di discussione e confermando le prospettive di lavoro fissate dal Capitolo, Francesco ha parlato di inculturazione e di missione: “Con tanti anni di storia alle spalle l’Ordine somasco si presenta oggi come una grande famiglia internazionale e multiculturale, in cui le diversità sono armonizzate e unite dallo stesso carisma e dalla comune vocazione”. “Ciò – ha scritto il Papa – vi rende specchio di un mondo sempre più caratterizzato dall’arricchente interazione di civiltà e tradizioni e vi fa segno profetico e potente annuncio evangelico di accoglienza reciproca, per la crescita e il bene di tutti”.

E riallacciandosi al fondatore san Girolamo (nato a Venezia nel 1486- e morto a Somasca nel 1537), che ha speso la sua vita a servizio dei più poveri tra i poveri – orfani, ragazzi e ragazze di strada, “incurabili” – il Papa conclude la sua lettera, ricordando ai Somaschi di essere nati come “missionari servi dei poveri” per il riscatto e la salvezza degli ultimi. Netto poi l’incoraggiamento di Papa Francesco: “Siate attenti nell’ascoltare e solerti nel rispondere facendovi carico delle necessità delle persone che il Signore mette sul vostro cammino, dovunque la Provvidenza vi mandi”.