Diocesi: Bergamo, oggi e domani i Convegni missionari per adulti e ragazzi

Oggi, sabato 15 marzo, dalle 14.45, presso l’aula magna dell’Università di Bergamo di Sant’Agostino, si svolgerà la centesima edizione del Convegno missionario diocesano “La luce sul futuro per un mondo accessibile”.

Per celebrare al meglio l’anno giubilare verrà data voce al dialogo tra il mondo delle missioni e la comunità scientifica e accademica che già esiste ed è spesso tanto virtuoso e significativo quanto silenzioso.

Verrà affidata a Stefano Tomelleri, sociologo dell’Università di Bergamo, una lectio magistralis sui temi dell’accessibilità alle tecnologie (vecchie e nuove) nei contesti svantaggiati.

Domenica 16 marzo è in programma la 21ª edizione del Convegno missionario dei ragazzi a cui seguirà il Giubileo della missione in cattedrale con il vescovo Francesco Beschi.

L’evento si tinge dei colori della speranza e vede i ragazzi protagonisti di un’iniziativa giubilare.

Come per gli scorsi anni la formula è quella dell’accoglienza in alcune parrocchie cittadine e della condivisione della mattinata con la comunità locale, ospiti nel relativo oratorio per l’animazione missionaria e nella chiesa parrocchiale per la celebrazione eucaristica di orario con la comunità. La parrocchia viene assegnata a ciascun gruppo dopo l’iscrizione e gli orari della mattinata sono pertanto diversi in base alla parrocchia ospitante, ma tutti i gruppi avranno la possibilità di ruotare in alcune attività di gioco-animazione missionaria, riflessione e testimonianza.

