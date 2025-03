Disagio psichico: Sesto San Giovanni, due giorni di incontri, musica e poesia per i 45 anni di Lotta contro emarginazione

Il verso di Alda Merini “Tornare a fiorire” dà il titolo alla due giorni di dibattiti, mostre e musica organizzati da Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, in occasione dei suoi primi 45 anni passati a fianco dei soggetti più in difficoltà, per una società più giusta. L’appuntamento è per venerdì 21 e sabato 22 marzo, alla Galleria Davide Campari a Sesto San Giovanni (Mi).

“Con gli interventi di alcuni esperti a partire da parole chiave che guidano il nostro lavoro quotidiano, la musica di una band speciale come l’Orchestra del Mare, la mostra con materiali inediti di una poetessa come Alda Merini e la proposta di un’iniziativa come la Biblioteca ‘Vivente’, vogliamo festeggiare nel migliore dei modi il nostro quarantacinquesimo anniversario e, allo stesso tempo, riscoprire le motivazioni ideali che danno una cornice di senso alle diverse attività in cui ogni giorno sono impegnati i nostri operatori ed operatrici”, afferma il presidente di Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, Riccardo De Facci. “Proprio per questo abbiamo deciso di organizzare ‘Tornare a fiorire’ allo Spazio Campari a Sesto San Giovanni. È su questo territorio che nel 1980 si è costituita Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, dando vita alla comunità in via Parpagliona, tuttora attiva, per offrire un’alternativa di vita e di cura alle persone portatrici di disagio psichico”

Dalla struttura di via Parpagliona 41, Cooperativa Lotta contro l’emarginazione ha allargato il suo impegno, occupandosi anche di altre fragilità presenti all’interno della società. In particolare, i suoi operatori sono oggi attivi in tutta la Lombardia con una serie di servizi a sostegno di persone tossicodipendenti, disabili, portatori di disagio mentale, donne in difficoltà, giovani fragili, soggetti con background migratorio alle spalle.

Il punto di partenza di questa storia lunga quarantacinque anni è rappresentato dal disagio psichico. Lo sottolinea il presidente De Facci: “Abbiamo scelto il 21 marzo perché è l’anniversario della data di nascita di Alda Merini che spesso si è interrogata nelle sue liriche sul tema della salute mentale. Lo stesso titolo della due giorni è ripreso da un testo che la poetessa dedicò a Franco Basaglia. ‘Tornare a fiorire’ vuole essere, insomma, sia una riflessione sulle nostre origini sia un auspicio per continuare il nostro impegno a fianco dei più deboli e fragili e dare un contributo alle – e con – le giovani generazioni per un mondo più giusto, equo e sostenibile per tutti e tutte”.

Nel corso di venerdì e della mattina di sabato diversi relatori si confronteranno su alcune parole chiave utili per promuovere una riflessione sulla complessità del mondo contemporaneo. Venerdì sera, per i partecipanti al convegno, ci sarà anche il concerto dell’Orchestra del Mare, progetto promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, i cui musicisti si esibiscono con strumenti ad arco realizzati dalle persone detenute con il legno recuperato dalle barche dei migranti arrivati sulle coste italiane.

Durante i due giorni dell’evento sarà allestita la mostra dedicata ad Alda Merini. Alcuni materiali inediti sulla poetessa, conservati nella collezione privata di una delle socie di Cooperativa Lotta, saranno esposti al pubblico per la prima volta. La mostra su Alda Merini è ad accesso libero al di fuori degli orari del convegno.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 15.00, a diventare protagoniste saranno le persone: le loro storie, caratterizzate da esperienze di minoranza e di discriminazione, si potranno conoscere e “consultare” come dei veri e propri volumi nella Biblioteca Vivente che prenderà forma grazie a Fondazione Empatia Milano, storica partner di Cooperativa Lotta contro l’emarginazione.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /