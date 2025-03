Maltempo in Toscana: Opera di Santa Croce, oggi monitoraggio su alcuni elementi in pietra del loggiato nord

(Foto Opera di Santa Croce)

L’Opera di Santa Croce, a Firenze, ha condotto oggi un accurato intervento di monitoraggio su alcuni elementi in pietra del loggiato nord. Si tratta di “bocche di leone” che un tempo svolgevano la funzione di gargolle (parte finale delle gronde).

“L’intervento è stato attivato in seguito alle piogge eccezionali di questi giorni, dopo che si è verificato lo sfaldamento di uno degli elementi – spiega una nota -. Sulla base del monitoraggio è stato deciso, in via precauzionale, di rimuovere tre elementi e di avvolgere le restanti bocche di leone con la rete”.

I visitatori possono accedere regolarmente al complesso monumentale.