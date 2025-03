Persone con disabilità: Lega del Filo d’Oro, oggi pomeriggio ad Arcore “Il Condominio Sogni” per i 20 anni del Centro socio-sanitario residenziale di Lesmo

(Foto Lega del Filo d'Oro)

Oggi pomeriggio, alle 15, il Cineteatro Nuovo Arcore, ad Arcore (Mb) ospiterà il debutto stagionale dello spettacolo “Il Condominio Sogni”. La pièce teatrale è una produzione della compagnia Il Cantiere dei Sogni della Lega del Filo d’Oro, per la regia di Gianni Giorgetti e Marinella Sbiroli, con l’adattamento testi di Francesco Mercurio, l’arrangiamento musicale di Alberto Bodini, i costumi di Fiorisa Bonifazi e le coreografie di Alessia Piscini.

Promossa dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro e patrocinata dalla Regione Lombardia, dal Comune di Lesmo e da Ats Brianza, con il contributo di Neri Marcorè e del maestro Leonardo De Amicis – rispettivamente testimonial e ambassador della Fondazione – la data di Arcore è l’occasione per celebrare i 20 anni del Centro socio-sanitario residenziale di Lesmo della Fondazione Lega del Filo d’Oro, punto di riferimento in Lombardia per le persone con sordocecità e pluridisabilità psico-sensoriale.

Lo spettacolo rappresenta un viaggio che attraverso il potere dei sogni abbraccia un forte messaggio di inclusione: la compagnia teatrale “Il Cantiere dei Sogni” è infatti composta da ragazzi e ragazze con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, volontari e attori amatoriali. Grazie alla forza creativa dell’immaginazione, i componenti della compagnia riescono a valicare i limiti imposti dalla disabilità: l’attività teatrale rappresenta la possibilità di andare oltre sé stessi, oltre il buio e il silenzio, permettendo loro di esprimersi sviluppando le proprie capacità. Sul palcoscenico, infatti, va in scena l’attore, non la sua disabilità e con questo approccio positivo ed inclusivo la compagnia intende mettere sempre al centro la persona, valorizzandola nel suo percorso creativo, che trova espressione nel corpo e quindi nel movimento. Ecco che ogni gesto si trasforma in uno strumento di comunicazione e autentica espressione, aiutando chi non vede e non sente ad uscire dall’isolamento imposto dalla propria condizione.

“Lo spettacolo “Il Condominio Sogni” è un’opera che va oltre la semplice performance teatrale: è un’esperienza che dimostra come talento e creatività possano superare ogni barriera – dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro –. I ragazzi della compagnia ‘Il Cantiere dei Sogni’ sono protagonisti di un percorso straordinario, dove la disabilità non rappresenta un ostacolo, ma un’opportunità per esprimersi e ispirare gli altri. Questo spettacolo, che trasmette un potente messaggio di speranza e inclusione, si inserisce in un momento speciale: il ventennale del Centro Socio-Sanitario Residenziale di Lesmo, punto di riferimento in Lombardia per la sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. Un traguardo che celebra due decenni di impegno nel dare un supporto concreto a tante persone e famiglie e migliorare la vita di chi non vede e non sente”.

Inaugurato nel 2005 con l’obiettivo di portare i servizi della Lega del Filo d’Oro nel Nord Italia, il Centro socio-sanitario residenziale di Lesmo è il punto di riferimento in Lombardia per le persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. Il Centro offre servizi educativo-riabilitativi, sanitari e assistenziali a giovani e adulti; per ogni ospite vengono formulati progetti educativo – riabilitativi personalizzati per il raggiungimento della maggiore autonomia personale e una migliore qualità di vita. Nel 2024 il Centro ha seguito 51 utenti erogando 16.894 giornate effettive di prestazione. Il Servizio territoriale è stato di riferimento per 116 utenti.