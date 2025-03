Custodia del Creato: Greenaccord, ad Alvito il XIX Forum dell’informazione cattolica per riflettere sulla “consapevolezza ambientale nella professione giornalistica”

Dal 21 al 23 marzo, il Teatro comunale di Alvito (Fr), nel cuore del Lazio, ospiterà il XIX Forum dell’informazione cattolica per la Custodia del Creato, un appuntamento di rilievo per giornalisti, esperti e operatori del settore ambientale. Tema dell’appuntamento sarà “Consapevolezza ambientale nella professione giornalistica. Tutela dei territori e la Carta di Pescasseroli”. Il Forum porrà particolare attenzione alla tutela dei territori, alla montagna, ai parchi. Sarà inoltre illustrata la Carta di Pescasseroli, approvata a dicembre 2023 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, su proposta degli Ordini regionali di Abruzzo, Lazio e Molise. Contiene le linee guida sulla “consapevolezza ambientale nella professione giornalistica”, ma è ancora poco conosciuta.

L’evento vedrà il susseguirsi di interventi dedicati a temi cruciali come la salvaguardia delle terre alte, il ruolo dei parchi nazionali nella protezione del territorio e la responsabilità dell’informazione ambientale. Si parlerà anche di marginalità e spopolamento delle aree montane, gestione sostenibile delle foreste, dell’importanza di una narrazione giornalistica equilibrata e accurata per sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali.

Ospitare il Forum in questa località non è una scelta casuale. Alvito, un borgo ricco di storia e cultura, si trova all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, un’area protetta di straordinaria bellezza e biodiversità. Questo contesto naturalistico è ideale per affrontare le tematiche del Forum, poiché il territorio offre un modello di conservazione ambientale e sviluppo sostenibile.

Attraverso il Forum, si vuole quindi ribadire il legame indissolubile tra ambiente e informazione, sottolineando il ruolo cruciale che il giornalismo può avere nella sensibilizzazione e nella promozione di politiche di tutela del territorio. Con il contributo di esperti e professionisti, Alvito diventerà per tre giorni il cuore pulsante di un dibattito fondamentale per il nostro futuro.

“Abbiamo voluto dedicare questo Forum alle montagne perché sono un indicatore della salute generale del pianeta – spiega il presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio –. Spopolamento dei territori montani significa anche mancanza di manutenzione, la qual cosa si ripercuote anche su chi sta a valle. Ma per continuare a vivere nelle terre alte, servono servizi pubblici, una sanità garantita, connessioni efficienti. Abbiamo poi scelto di inserire un panel dedicato alla Carta di Pescasseroli, perché riteniamo che l’Ordine dei giornalisti abbia dimostrato grande sensibilità nel redigere una carta deontologica per una corretta comunicazione ambientale. Il giornalismo ha, infatti, un ruolo centrale nell’informare, creare una coscienza collettiva e guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile”.

Sarà proprio il presidente Cauteruccio ad aprire i lavori venerdì 21 marzo alle 15, seguito dai saluti dei sindaci di Alvito e Pescasseroli, Luciana Martini e Giuseppe Sipari. Poi si susseguiranno gli interventi di Marco Bussone, Angelo Cervi, Vittorio Macioce, Stefano Frisoli, Patrick Maurelli, mons. Ambrogio Spreafico. Sabato mattina il focus sarà sui parchi, mentre di pomeriggio si approfondirà la Carta di Pescasseroli. La sera, alle 21 nel Teatro comunale, ci sarà il conferimento del Premio giornalistico Sentinella del Creato 2025.

