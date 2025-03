Diocesi: Ascoli Piceno, il 19 marzo al Monastero Valledacqua di Acquasanta Terme il convegno “Alle radici della finanza civile”

Il 19 marzo, presso il Monastero Valledacqua di Acquasanta Terme (Ap), si terrà il convegno “Alle radici della finanza civile”, organizzato dalla diocesi di Ascoli Piceno in occasione dei 600 anni dalla nascita del beato Marco da Montegallo.

L’evento è promosso in collaborazione con Federcasse, Polo Lionello Bonfanti e Università Cattolica del Sacro Cuore e si inserisce nella giornata “Porta della Speranza”, dedicata a lavoro ed economia.

Uno dei temi centrali del convegno sarà la riscoperta della geografia dei Monti Frumentari, antiche istituzioni comunitarie nate per garantire prestiti di sementi e cereali alle famiglie contadine in difficoltà.

Attivi per oltre quattro secoli, i Monti Frumentari rappresentano un modello storico di economia solidale e finanza civile, basato sulla cooperazione e il sostegno reciproco. Durante l’evento saranno presentati anche i primi risultati della ricerca lanciata dall’economista Luigino Bruni, finalizzata alla mappatura dal basso di queste istituzioni.

L’evento si svolgerà dalle 9 alle 17,30, con interventi di esperti in economia e storia, tra cui mons. Gianpiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno, Sergio Gatti, direttore di Federcasse, Luigino Bruni, economista, docente alla Lumsa, Paola Avallone, storica economica del Cnr, Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Giampietro Pizzo, presidente dell’Associazione Ritmi, Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale antiusura, don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, Giulia Gioeli, ricercatrice dell’IIS Domenico Rossignoli ed economista dell’Università Cattolica.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /