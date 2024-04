Società: Taranto, domani un incontro su “Servono ancora i cristiani in politica?”

“Mentre con sempre maggiore facilità i leader della politica internazionale parlano della possibilità di un conflitto mondiale e l’aspettativa di futuro dell’umanità viene seriamente messa in pericolo, la Politica locale racconta una questione morale che sembra avere tanti come protagonisti, interpreti e comparse. Le persone che si recano a votare sono sempre di meno e i giovani spesso appaiono intimoriti dal futuro e poco avvezzi a grandi ideali, sogni e valori. La nostra è un’umanità in evidente crisi, dove la vita stessa delle persone sembra contare molto poco e dove la cultura comunitaria, spesso enunciata, non trova corrispondenza nelle scelte reali”. Lo si legge nella nota di presentazione dell’incontro che avverrà domani, giovedì 18 aprile, alle 17.30 nella Sala Resta della camera di commercio di Taranto, dal titolo “Servono ancora i cristiani in politica?”. Da “cristiani impegnati in politica desideriamo provare a riflettere se la cultura della pace, la centralità della persona, il rispetto delle diversità e la necessità di costruire scenari comunitari, rappresentino ancora dei valori realizzabili in politica o siano esclusivamente dei valori prepolitici validi per la vita dei singoli e non per quelle degli stati, delle comunità locali, del mondo”.

A confrontarsi ci saranno mons. Savino (vicepresidente della Conferenza episcopale italiana), Graziano Del Rio (già ministro della Repubblica), Ernesto Preziosi (presidente nazionale di Argomenti 2000), Paolo Ciani (segretario nazionale di Demos). Luigi Giorgi (centro don Sturzo) e Patrizia Giunti (presidente Fondazione La Pira). Introdurrà l’incontro Gianni Liviano.

