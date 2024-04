Diocesi: Pescia, il vescovo Tardelli scrive ai promotori dell’iniziativa a sostegno dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano

“Insieme per testimoniare la comune volontà di ridare piena funzionalità al presidio ospedaliero che fornisce la sanità pubblica a questo importante ed esteso territorio”. È la chiamata di Claudio Giuntoli promotore del comitato Ri-nascere in Valdinievole che ha organizzato per il 20 aprile un girotondo attorno all’Ospedale SS. Cosma e Damiano con ritrovo e partenza davanti il teatro Pacini alle 15. Invitati anche i sindaci, i rappresentanti dei lavoratori della sanità, i rappresentanti delle associazioni e i media.

“Carissimi, la Chiesa pesciatina ed io abbiamo molto a cuore tutto quanto si fa per valorizzare l’Ospedale dei SS. Cosma e Damiano, salvaguardandone anzitutto la sopravvivenza e inoltre la piena e adeguata funzionalità, perché riteniamo che sia un presidio importantissimo per la salute dei cittadini, non solo di Pescia ma anche di tutta la Valdinievole – scrive in un messaggio al comitato organizzatore il vescovo di Pescia, mons. Fausto Tardelli –. Siamo convinti però che ogni azione in proposito debba restare assolutamente scevra da risvolti anche lontanamente riconducibili a schieramenti di carattere politico, proprio al fine di garantire il successo della stessa azione. Pertanto, la presenza della Chiesa pesciatina alla manifestazione in oggetto avverrà in forma privata attraverso i cappellani ospedalieri e il parroco del centro storico”.

Il comitato Ri-nascere ha chiesto spirito di collaborazione con le Istituzioni e di attenzione alle problematiche economiche a cui esse devono far fronte; è stato richiesto formalmente anche un incontro con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e con l’assessore alla Sanità per conoscere i dettagli della pianificazione a breve e medio termine.

