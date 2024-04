Festival biblico: Genova, dal 19 al 21 aprile per la prima volta in città

Dal 19 al 21 aprile il Festival Biblico arriverà per la prima volta anche a Genova. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua XX edizione, è promossa da diocesi di Vicenza e Società San Paolo per far conoscere le Sacre Scritture attraverso lo stile tipico di un Festival.

Nel corso di questi 20 anni altre diocesi hanno aderito alla proposta e nel 2024 il Festival viene ospitato a Vicenza, Verona, Padova, Adria-Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso, Chioggia, Alba, Catania e Genova.

Il Festival – viene sottolineato in una nota – è soprattutto una proposta culturale e spirituale per rileggere la contemporaneità alla luce dei testi sacri. Il tema di questa edizione è “agape 1Gv 4, 7-21”, trasversale a tutte le Sacre Scritture.

“Agape, un termine oggi poco usato, è però – viene spiegato – un vocabolo di grande tradizione spirituale, soprattutto cristiana, che indica un tentativo, con linguaggio umano, di definire l’amore bello, che riesce a far fiorire tutta la pienezza e straordinarietà della persona, e che pertanto, genera a sua volta amore, bellezza, pace, giustizia, misericordia, armonia, rispetto. Risulta dunque un tema più che mai attuale, in un’ottica non solo cristiana, ma di bene comune, che deve costituire un orizzonte per tutti”.

“La diocesi di Genova ha aderito con entusiasmo a questa XX edizione del Festival, che offre alla città una proposta culturale molto ricca”, ha affermato don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale della diocesi, annunciando che “saranno con noi, per tre giorni, relatori importanti e molto conosciuti a livello nazionale, vescovi, giornalisti, autori, storici dell’arte; con loro affronteremo un tema apparentemente complesso, quello di agape, in maniera chiara, offrendo spunti di riflessione e approfondimento per tutti”. “L’evento inaugurale del Festival, con la presentazione della Bibbia come Libro dei Libri, si pone in continuità con Genova Capitale del Libro – ha proseguito – e ne costituisce di fatto la conclusione: un’ulteriore testimonianza della proficua e intensa collaborazione, a livello locale, fra Chiesa e Istituzioni”.

“Il Festival Biblico, un grande evento culturale promosso da Società San Paolo e diocesi di Vicenza, arriva nella nostra città nel suo 20° compleanno, e alla vigilia dei 70 anni della Libreria San Paolo a Genova”, ha sottolineato Luca Valenziano, responsabile della Libreria San Paolo di Genova. “Il Festival Biblico Internazionale costituisce la kermesse biblica più importante a livello europeo, e siamo dunque orgogliosi di questa edizione genovese che non si rivolge solo ad un pubblico di nicchia, ma grazie ai relatori che interverranno sarà un’occasione per guardare la realtà da un punto di vista diverso. Anche Genova sarà protagonista con incontri e conferenze per tutti, e due visite guidate di straordinario valore a cura di Roberto Bisio e Giacomo Montanari, aperte a tutti. La conclusione sarà al monastero di San Prospero a Camogli, un luogo incantevole non solo per la sua posizione sul mare, ma anche per la sua storia e per la sua dimensione di spiritualità”.

Previsti, tra gli altri, gli interventi di mons. Marco Tasca e Marco Bucci, rispettivamente arcivescovo e sindaco di Genova, di mons. Ambrogio Spreafico, don Claudio Doglio, don Paolo Costa e mons. Antonio Raspanti.

