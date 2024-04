Diocesi: Casale Monferrato, domani messa per il 550° della fondazione con i vescovi del Piemonte e il metropolita Polykarpos, legato di Bartolomeo I

Verrà celebrato nella serata di domani, giovedì 18 aprile, il solenne pontificale per il 550° anniversario dell’istituzione della diocesi di Casale Monferrato. Il rito, nel giorno in cui nel 1474 Papa Sisto IV firmò la bolla “Pro execellenti preminentia” che diede avvio a questa Chiesa particolare, sarà presieduta alle 18 nelle cattedrale di Sant’Evasio da mons. Franco Lovignana, presidente della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, e concelebrata dai vescovi del Piemonte. Sarà presente anche l’arcivescovo eparca di Košice, mons. Cyril Vasil, nella cui diocesi c’è il santuario di Klokočov, gemellato con il santuario di Crea. “Per i legami storici con l’Impero d’Oriente, sarà presente una delegazione di alto livello inviata da Sua Santità il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I”, ha spiegato il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, nella lettera di invito rivolta ai fedeli della diocesi. Per questo, domani saranno presenti il metropolita d’Italia, Polykarpos, e il vescovo di Terme, Athenagoras.

Quella di domani, ha sottolineato mons. Sacchi, sarà un’occasione “per dire ‘grazie’ al Signore per il cammino di cinque secoli e mezzo di storia che hanno visto il succedersi di 38 vescovi alla guida della diocesi”. “La nostra – ha proseguito – non vuole essere una celebrazione trionfalistica, ma di fede e di amore per stringerci attorno a Gesù risorto e sperimentare la sua presenza di pace, che fa ardere il nostro cuore con il dono della sua Parola e del Pane della vita. Vogliamo fare ancora una volta esperienza di Lui per essere confermati nella fede e illuminati dal soffio dello Spirito Santo, per affrontare il cammino che ci sta davanti”.

