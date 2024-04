Giovani e lavoro: Roma, al via sei incontri per studenti universitari promosso da Acli e diocesi

Prende il via oggi, a Roma, il “Cantiere Generiamo Lavoro”, iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia e dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Roma insieme tra gli altri a Cisl Roma e Rieti, Confcooperative Roma, Elis, Ucid Roma per facilitare l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, in collaborazione con Udu Sapienza.

I giovani studenti che parteciperanno – viene spiegato in una nota – prenderanno parte a sei incontri gratuiti che forniranno loro gli strumenti e le coordinate giuste per aiutarli a tracciare il loro futuro professionale e intraprendere con fiducia il viaggio nel lavoro. In programma incontri, laboratori e testimonianze con grande attenzione allo sviluppo delle soft skill, all’elaborazione del curriculum vitae e alle tecniche per affrontare efficacemente un colloquio di lavoro.

“Per un giovane – spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – cercare lavoro è la partita della vita, perciò, riteniamo indispensabile dotare i ragazzi di strumenti concreti, ma anche delle competenze necessarie a conoscere i valori e il valore del lavoro come anche gli scenari in continuo cambiamento. Per farlo, è necessario un lavoro di rete con tutti i soggetti della comunità interessati a promuovere il lavoro dignitoso al fine di aiutare e indirizzare i giovani, nel prendere in mano il proprio futuro”. “Il momento di passaggio dal percorso di studi al mondo del lavoro – commenta mons. Francesco Pesce, incaricato per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Roma – è un momento delicato, in cui i giovani vorrebbero iniziare a vedere realizzati i loro sogni e le loro speranze. Per questo, con il Cantiere, vogliamo dare loro una risposta competente, aiutandoli a costruire il loro futuro”.

Questo il calendario degli appuntamenti: il 17 aprile (ore 16-18, aula 2 Scienze statistiche) “Il valore del lavOro; il 19 aprile (ore 15-17, aula Blu 4 Botanica) “Soft Skills e personal branding”; l’8 maggio (ore 16-18, aula 2 Scienze statistiche) “Tutele e diritti”; il 10 maggio (ore 15-17, aula Blu 4 Botanica) “Cooperazione e imprenditoria giovanile”; il 15 maggio (ore 16-18, aula 2 Scienze statistiche) “Il lavoro nel sociale”; conclusione il 17 maggio (ore 15-17, aula Blu 4 Botanica) -“Innovazione nei mestieri e materie Stem”. Al termine del percorso saranno rilasciati attestati di partecipazione e agli studenti verranno riconosciuti i crediti formativi universitari.

