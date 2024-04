Diocesi: Trento, domani si presenta secondo volume della trilogia scritta da Armando Vadagnini

(Foto: Vita Trentina Editrice)

Sarà presentato domani, giovedì 18 aprile, alle ore 18, presso il Vigilianum a Trento, il nuovo libro edito da ViTrenD. Si tratta del secondo volume della trilogia “Conversazioni di storia trentina” scritta da Armando Vadagnini, scomparso lo scorso anno. Interverranno all’evento gli storici Paolo Piccoli e Marcello Bonazza. Introduce e modera Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina.

Dopo il primo volume, dedicato ai ritratti dei personaggi più significativi del Trentino, l’autore presenta ora una serie di eventi storici che hanno coinvolto il territorio. Ad un’introduzione in cui si delineano sinteticamente le fasi della storia regionale, dai principi vescovi agli Asburgo, da Napoleone ad Andreas Hofer, fa seguito il racconto dei fatti che hanno progressivamente definito l’identità trentina in termini geografici, politici e sociali, con uno sguardo privilegiato sull’età contemporanea, sulle due guerre mondiali e sul dopoguerra, senza tralasciare il tema cruciale della lotta per un’autonomia regionale, da sempre cercata e difesa. Ne emergono così il clima, le tensioni e le aspettative del popolo trentino.

Armando Vadagnini, nato a Moena nel 1942, è stato uno dei più apprezzati storici dell’Autonomia trentina e ha collaborato con giornali, periodici e con i programmi culturali della Rai regionale. Ha inoltre pubblicato vari volumi e saggi di storia contemporanea, dedicando il proprio interesse alla nascita e agli sviluppi dell’Autonomia speciale del Trentino-Alto Adige nonché alla storia del movimento cattolico, a personaggi e avvenimenti della storia in età contemporanea. È mancato improvvisamente il 19 ottobre 2022. Grazie alla preziosa collaborazione della moglie e delle figlie il suo lavoro è proseguito fino alla pubblicazione di questo secondo titolo, al quale ne seguirà un terzo che concluderà la serie.