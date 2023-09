Tempo del Creato: Massa Carrara-Pontremoli, domani ad Avenza la Giornata dedicata a comunità energetiche e cibo

Dopo l’incontro di apertura del “Tempo del Creato”, svoltosi a Pontremoli lo scorso 9 settembre, la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli vivrà domani, ad Avenza, la Giornata del Creato 2023. Le previsioni meteo non favorevoli hanno indotto l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, organizzatore dell’iniziativa, a scegliere come sede l’oratorio parrocchiale. Si partirà alle 16 con l’incontro “Alla base delle comunità energetiche. Come partire?” con gli interventi di Miriam Resta Corrado, del Servizio orientamento Tavolo tecnico Cei per le comunità energetiche, di Roberto Luzi, coordinatore Tempo del Creato nell’arcidiocesi di Lucca, e Luisa Locorotondo, incaricata regionale Ecumenismo e dialogo interreligioso. Dalle 18.15 si parlerà invece di “Cibo, uomo e pianeta: una relazione possibile?” con Riccardo Canesi (Sos Geografia) e Carlotta Palagi (Friday for future Massa-Carrara).