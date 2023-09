Azzardo: Auser Veneto, al via “Fuori dai giochi” e “Game Over”

“Fuori dai giochi” e “Game Over” sono due progetti con al centro il tema del gioco d’azzardo, finanziati entrambi dalla Regione Veneto con le risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Protagonista Auser Veneto e la rete nazionale “Mettiamoci in gioco” che patrocina i due progetti.

Un primo appuntamento è previsto il 21 settembre a Bassano del Grappa presso Villa Angaran san Giuseppe in sinergia con l’Ordine dei Giornalisti del Veneto. Si terrà il seminario “Fuori dal mazzo, rompere gli schemi narrativi e le retoriche sull’azzardo”. Ente promotore: Associazione Vulcano Odv di Bassano del Grappa. Il seminario è aperto a 50 giornalisti (che potranno usufruire dei crediti formativi dell’Ordine) e 50 tra operatori, volontari, educatori, singoli cittadini che si interessano al contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Nel pomeriggio del 29 settembre a Padova presso la Fornace Carotta, in Via Siracusa 61 si terrà invece un seminario aperto alla cittadinanza dal titolo “Game Over” che vedrà, tra i vari interventi, anche la presentazione di una ricerca condotta da Antonio Canale dell’Università di Padova con la collaborazione di Spi Cgil Veneto. Durante l’evento si terrà un reading teatrale a cura di Teatro Fuori Rotta di Padova. Ente promotore: Auser Veneto. Info: www.auser.veneto.it.