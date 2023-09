Diocesi: Tempio-Ampurias, domani ad Olbia ordinazione episcopale di mons. Fornaciari. Domenica l’inizio del ministero pastorale

La diocesi di Tempio-Ampurias si prepara ad accogliere il nuovo vescovo, mons. Roberto Fornaciari. Domani, infatti, alle 18 presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo in Olbia mons. Fornaciari riceverà l’ordinazione episcopale per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Bernard-Nicolas Aubertin, arcivescovo emerito di Tours; co-consacranti saranno mons. Gian Franco Saba, arcivescovo metropolita di Sassari, e mons. Sebastiano Sanguinetti, amministratore apostolico di Tempio-Ampurias. Domenica 17 settembre, alle 18, con l’ingresso nella cattedrale di Tempio il neo vescovo darà inizio al suo ministero pastorale nella diocesi di Tempio-Ampurias. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse su Teleregione Live (canale 88 del digitale terrestre), sulla pagina Facebook della diocesi di Tempio-Ampurias e sul sito web www.teleregionelive.it.

Infine, domenica 24 settembre, alle 18, mons. Fornaciari celebrerà la santa messa nella concattedrale di Castelsardo e saluterà la porzione di popolo di Dio che è in Anglona.