Forze armate: Roma, al Divino Amore l’incontro regionale dell’associazione per l’Assistenza Spirituale

Domenica 17 settembre, le Sezioni dell’Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armata (P.A.S.F.A.), della decima zona pastorale (Lazio), accompagnate dal Decano, il cappellano militare don Salvatore Nicotra, e dai relativi Assistenti, si incontreranno al Santuario di Santa Maria del Divino Amore per il primo raduno regionale dell’associazione. La stessa fa anche parte della consulta nazionale delle aggregazioni laicali. In programma la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Enrico Feroci e concelebrata dai Cappellani Militari presenti.

A seguire l’incontro con il porporato. L’appuntamento è condiviso dai volontari del P.A.S.F.A. con alcune famiglie di militari in servizio ad Anzio, Nettuno, Civitavecchia, Viterbo e Roma, per trascorrere insieme una giornata in comunione e fraternità.