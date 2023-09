Diocesi: Como, messa in cattedrale per i sacerdoti che ricordano i 50 anni di ordinazione. Card. Cantoni, “l’augurio che nonostante l’età, vi sentiate ancora giovani dentro”

“Dopo 50 anni di presbiterato vi auguro… Che siate ancora stupiti del fatto che il Signore vi ha scelto e chiamato amici e che voi abbiate trascorso 50 anni da presbiteri così velocemente… Che nello spirito manteniate ancora un cuore di povero, umili e semplici, incantati per ciò che Dio ha operato attraverso di voi nei confronti delle tante persone incontrate”. E’ l’augurio del card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, ai sacerdoti della diocesi che ricordano i cinquant’anni di ordinazione presbiterale. Questi i loro nomi: don Eugenio Verga, don Sergio Mazzina, don Giuseppe Negri, don Mario Borella, Vescovo, don Pierino Riva, don Enrico Molteni, don Donato Giacomelli e don Eugenio Bulanti (padre guanelliano). Per loro, oggi, 15 settembre, alle ore 10, il vescovo ha presieduto la Santa Messa in Cattedrale. Nell’omelia, il cardinale ha espresso l’augurio che “nonostante l’età vi sentiate ancora giovani “dentro”, aperti a un futuro di speranza, dentro la nostra Chiesa che, anche se con fatica, cerca di rispondere alle attese di Dio e a quelle della nostra gente. Tutto questo, e molto altro ancora, vi auguro cordialmente in questa giornata di lode e di ringraziamento, in cui siete ritornati insieme “là dove tutto è incominciato!”.